ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏଆଇ ପାଇଁ ଛଟେଇ ବଢ଼ିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବ ଏଆଇ, ଏଭଳି ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ଏଆଇକୁ ନେଇ ପୁଣି ଏକ ଭୟ ବଢ଼ାଇଲା ଭଳି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଓପନ୍ ଏଆଇର ସିଇଓ ସାମ୍ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍ କହିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ସମୟରେ, କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ ଏଆଇ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଏବଂ ଏଆଇ ଟିମ୍ ଅଫିସରେ କାମ କରିବେ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଓପନ୍-ଏଆଇ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର୍ ନାମକ ଏକ ନୂଆ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆଣିଛି। ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏଆଇ କର୍ମଚାରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦିଗରେ କାମ କରିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ ଟିମକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ, ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ମାନବ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ ଏବଂ ସେହି ଏଆଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିବାର କାମ କିଛି ଲୋକ କରିବେ।
ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ସାମ୍ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍ କହିଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବଳ ସେହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସଫଳ ହେବେ ଯେଉଁମାନେ ଏଆଇକୁ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ଏହି ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ।
ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର୍ କ’ଣ?
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ , ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ବିଶେଷ ଭାବରେ ବଡ଼ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ମାନବ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମଣିଷଙ୍କ ପରି ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ଦିଆ ଯାଇପାରିବ।
ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ କିପରି କାମ କରିବେ?
ଏଆଇ ପାଇଁ ଛଟେଇ ବଢ଼ିବ
ଓପନ୍ ଏଆଇର ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଡାଟା ବେୟରହାଉସ୍, ସିଆରଏମ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ଟିକେଟିଂ ଟୁଲ୍ସ ଭଳି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଆପ୍ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ। ଏହା କମ୍ପାନୀ ଓ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏଆଇର ବୁଝାମଣାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହା ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଫାଇଲ୍ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ, କୋଡ୍ ଚଲାଇବାକୁ ଏବଂ କୌଣସି ନୂତନ ଡାଟା ଫର୍ମାଟ୍ ବିନା ବିଦ୍ୟମାନ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଟୁଲ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ।ତେବେ ଏହି ଏଆଇ ଦ୍ବାରା କାମ ସହଜ ଓ ଶୀଘ୍ର ହେବ ସତ, କିନ୍ତୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ପ୍ରବେଶ ପରେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବ। ଛଟେଇ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି।
