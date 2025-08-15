ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଉପରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଥିବା ଆମେରିକା ଆହୁରି ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି। ଆମେରିକାର ଟ୍ରେଜେରି ସଚିବ ସ୍କଟ୍ ବେସେଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଲାସ୍କାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ରୁଷ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଆଶାନୁରୂପ ନ ରହିଲେ ଭାରତ ଉପରେ ଆହୁରି ଶୁଳ୍କ ଲଗାଯିବ। ୨୦୨୨ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ରୁଷ୍-ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବା ଲାଗି ଆସନ୍ତାକାଲି ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ପୁଟିନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ବେସେଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭାରତ ଉପରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଛୁ। ଆସନ୍ତାକାଲିର ଆଲୋଚନା ଠିକ୍ ନ ରହିଲେ ସେହି ଶୁଳ୍କ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ।
