ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ରାଜ୍ୟରେ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିବା ‘ସମ୍ବାଦ’ କର୍ପୋରେଟ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍-୨୦୨୬: ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ସ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ସମାରୋହ ଆସନ୍ତାକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିରେ ଶିଳ୍ପ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ବାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବେ।
ପ୍ରତିଥର ଭଳି ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣରେ ମଧ୍ୟ ସିଏସ୍ଆର୍, ବୃହତ୍, ମଧ୍ୟମ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ଇମର୍ଜିଂ ଭଳି ପାଞ୍ଚଟି ବର୍ଗରେ ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ପ୍ରତିବର୍ଗରେ ପ୍ଲାଟିନମ୍, ଗୋଲ୍ଡ ଓ ସିଲଭର୍ ଭଳି ୩ ପ୍ରକାର ପୁରସ୍କାର ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସ୍ବାଧୀନ ଶିଳ୍ପ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବିଚାରକମଣ୍ଡଳୀ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି।