ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସରକାରୀ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନି ବିଏସଏନଏଲ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ଲାନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର ୧୪୯୯ ଟଙ୍କା ରହିଛି। 

Advertisment

ଏହି ପ୍ଲାନରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଅସୀମିତ ଭଏସ୍ କଲିଂ, ମୋଟ ୨୪ଜିବି ଡାଟା ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ୧୦୦ଟି ମାଗଣା ଏସଏମଏସ ସୁବିଧା ପାଇ ପାରିବେ। ଏହି ପ୍ୟାକ୍ ବିଶେଷକରି ସେହି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ କଲ୍ ଏବଂ ମେସେଜିଂ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଥାଆନ୍ତି।

ବିଏସଏନଏଲ ନିରନ୍ତର ଏହାର ନେଟୱାର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ସମ୍ପ୍ରତି, କମ୍ପାନି ୧ ଲକ୍ଷ ନୂତନ ୪ଜି/୫ଜି ଟାୱାର ସ୍ଥାପନ କରିଛି । ଏହା କଲ୍ ଡ୍ରପ୍, ମନ୍ଥର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ନେଟୱାର୍କ କଭରେଜ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ଅନେକାଂଶରେ ସମାଧାନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖାଯାଇଛି।

ବିଏସଏନଏଲର ଏହି ୧୪୯୯ ଟଙ୍କାର ଦୀର୍ଘ ବୈଧତା ଅଫର୍ ବଜାରରେ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ। ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଉତ୍ତମ କଭରେଜ୍ ସହିତ, ଏହି ଯୋଜନା ସେହି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିକଳ୍ପ ଯେଉଁମାନେ ବାରମ୍ବାର ରିଚାର୍ଜ ନକରି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ସଂଯୋଗରେ ରହିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।