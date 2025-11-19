ଭୁବନେଶ୍ବର : ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଜାମଖଣି, ଘୋଘରପଲ୍ଲୀ ଏବଂ କୁରାଲୋଇ (ଏ) ଉତ୍ତର କୋଇଲା ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଞ୍ଚଳରେ ୪୦ଟି ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ ୪୫୦ରୁ ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷଣ ସହାୟତା କିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି।
ପ୍ରତ୍ୟେକ କିଟ୍ ଦୁଇଟି ଭାଷାରେ ରହିଛି, ଆକୃତି ପଜଲ୍, ନମ୍ବର କ୍ୟୁବ୍, ଏବଂ ଖେଳ ଉପକରଣଗୁଡିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯାହା କୌତୁହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଦକ୍ଷତା ନିର୍ମାଣ, ଏବଂ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ ।ଏହି ବିତରଣ ଅଭିଯାନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଂଶୀଦାର, ପିତାମାତା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ଗୋଷ୍ଠୀ ବିକାଶ ଏବଂ ସମାବେଶୀ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତି କମ୍ପାନୀର ସହଯୋଗୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥିଲା। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବେଦାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିଶୁ ବିକାଶକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ।