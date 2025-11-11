ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବ୍ଲୁ ଅରିଜିନ୍ କମ୍ପାନିର ନ୍ୟୁ ଗ୍ଲେନ୍ ରକେଟ୍ରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ଏସ୍କାପେଡ୍ ମିସନ ପାଇଁ ନୂତନ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ତାରିଖ ଓ ସମୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ସୋମବାର ହେବାର ଥିଲା, ଯାହାକୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ହେତୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯିବା ପରେ ନୂତନ ତାରିଖ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ନୂତନ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ, ନଭେମ୍ବର ୧୩ ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି ୧ଟା ୨୦ରେ ନ୍ୟୁ ଗ୍ଲେନ୍ ରକେଟ୍ ଦ୍ବାରା ଉତ୍କ୍ଷେପିତ ହେବା ପରେ ନାସାର ଏସ୍କାପେଡ୍ ମିସନ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ।
ଏସ୍କାପେଡ୍ ମିସନରେ ବ୍ଲୁ ଓ ଗୋଲ୍ଡ ନାମକ ଦୁଇଟି ଛୋଟ ମହାକାଶଯାନ ରହିଛି, ଯାହା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଚୁମ୍ବକୀୟ ମଣ୍ଡଳ ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ କ୍ଷତି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ କିପରି କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ହରାଇଲା ତାହା ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାକୁ ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ଗ୍ରହର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଅତୀତ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଜୀବସତ୍ତା ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ୩୨୧ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ନ୍ୟୁ ଗ୍ଲେନ୍ ରକେଟ୍ ବ୍ଲୁ ଅରିଜିନର ପ୍ରମୁଖ ହେଭି-ଲିଫ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ଯାନକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ଏବଂ ଏହା ତାହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ହେବ। ଏସ୍କାପେଡ୍ ମହାକାଶଯାନର ସଫଳ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ରକେଟ୍ର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ଲୁ ଅରିଜିନର ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବ।