ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ କମ୍ପାନି ଜୋମାଟୋ ଏବଂ ସ୍ବଇଗିର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଇ-କମର୍ସ ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନିର୍ବନ୍ଧ ଭଳି ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ‌ରୁ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଡର କରାଯିବା ଘଟଣା। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ନିକଟରେ ଘଟିଛି।

ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ବିବାହ ଏବଂ ବିବାହ ପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭଲଭଲ ରୋଷେୟା ଡାକି ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିଥାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ଦମ୍ପତି ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧରେ ସୁଇଗି ମାଧ୍ୟମରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଡର କରିଛନ୍ତି ।

ଏହି ନିର୍ବନ୍ଧ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଅତିଥି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୁଇଗିରୁ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଡର କରାଯାଇ ରଖାଯାଇଥିବାର ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।

no one has used our Crazy Deals better than these guys 😭😭 shaadi ka khana bhi humse mangwa lena 🥰 https://t.co/XIo2z2TnYX

— Swiggy Food (@Swiggy) August 4, 2024