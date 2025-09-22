ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଦେଶରେ ଲଗାମଛଡ଼ାଭାବେ ବଢିଚାଲିଛି ସୁନାଦର । ସୋମବାର ଦିନ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ୨,୨୦୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ୧,୧୬,୨୦୦ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଁ ନିବେଶକମାନେ ଆମେରିକୀୟ ଫେଡେରାଲ ରିଜର୍ଭ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସରାଫା ଆସୋସିଏସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଶୁକ୍ରବାର ୯୯.୯ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଦ୍ଧତା ବିଶିଷ୍ଟ ସୁନା ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ୧,୧୪,୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଲିଆନ୍ ବଜାରରେ ୯୯.୫ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଦ୍ଧତା ବିଶିଷ୍ଟ ସୁନା ୨,୧୫୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ୧,୧୫,୬୫୦ ଟଙ୍କା (ସମସ୍ତ ଟିକସ ସହିତ) ରେକର୍ଡ ସର୍ବାଧିକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପୂର୍ବ ବଜାର ଅଧିବେଶନରେ ଏହା ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ୧,୧୩,୫୦୦ ଟଙ୍କାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା।
ଏଚଡିଏଫସି ସିକ୍ୟୁରିଟିଜର ବରିଷ୍ଠ ବିଶ୍ଳେଷକ (କମୋଡିଟିଜ୍) ସୌମିଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି "ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଧାରା ସହିତ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଉଭୟ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ କାରବାର କରୁଛି। ଆମେରିକା ଫେଡେରାଲ ରିଜର୍ଭଙ୍କ ନରମ ମନୋଭାବ, ଯାହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ଦୁଇଟି ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହା ଫଳରେ ଆଗକୁ ସୁନା ଦର ଆହୁରି ବଢିବ ।