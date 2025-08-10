ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲିକା ସମୟରେ ସୁନା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସଂପତ୍ତି। ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଯେତେ ଅଧିକ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଲୋକ ସେତେ ଅଧିକ କିଣି କିଣି ଚ‌ାଲୁଛନ୍ତି।

Advertisment

ଯଦି ଆପଣ ବି ସୁନା କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗତ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ (ଗୋଲ୍ଡ ହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ) ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଉଚିତ।

ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅଗଷ୍ଟ ୧ ରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୮ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ୧୭୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ ମୂଲ୍ୟ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉପରେ ରହିଛି।

ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଏମ୍‌ସିଏକ୍ସରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ (ଏସିଏକ୍ସ ଗୋଲ୍ଡ ରେଟ୍) ଗତ ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ ଭଙ୍ଗ କରି ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ପିଛା ୧,୦୨,୨୫୦ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି‌; ଯାହାକି ସର୍ବକାଳୀନ ବୃଦ୍ଧି। ଅନେକ ହ୍ରାସ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ପରେ, ସପ୍ତାହର ଶେଷ ବ୍ୟବସାୟ ଦିବସରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୧,୦୧,୪୯୮ ଟଙ୍କାରେ ସ୍ଥିର ରହିଥିଲା।