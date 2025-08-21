ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଗୋଷ୍ଠୀ (ଜିଓଏମ)ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ, ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସେବା ଟିକସ (ଜିଏସଟି)ର ହାରକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ବୈଠକରେ, ଟିକସ ସ୍ଲାବକୁ ୫ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ୧୮ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଜିଓଏମ ସହମତ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜିଏସଟିରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ୧୨% ଏବଂ ୨୮% ସ୍ଲାବକୁ ହଟାଇ କେବଳ ୫% ଏବଂ ୧୮% ଦୁଇଟି ହାର ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ତମାଖୁ, ପାନ ମସଲା, ଲକଜୁରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ୪୦% ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହାର ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରିବ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚଳିତ ୪ଟି ଜିଏସଟି ସ୍ଲାବ ହେଲା ୫%, ୧୨%, ୧୮% ଓ ୨୮% । ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ କେବଳ ୫% ଓ ୧୮% ସ୍ଲାବ ରହିବ । ୨୮% ସ୍ଲାବରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରାୟ ୯୦% ସାମଗ୍ରୀ ୧୮% ସ୍ଲାବକୁ ଆସିବ । ସେହିପରି ୧୨% ଜିଏସଟି ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ଅଧିକାଂଶ ସାମଗ୍ରୀ ୫% ଅଧିନକୁ ଆସିବେ । ଏହା ଫଳରେ ଔଷଧ, ଡେରି ଉତ୍ପାଦ, ପ୍ରୋସେସଡ ଫୁଡ୍ ଆଦି ଶସ୍ତା ହେବ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ନିଜର ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ଭାଷଣରେ ଆସନ୍ତା ଦୀପାବଳିରେ ଜିଏସଟି ହାର ହ୍ରାସ କରିବା ସଂପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଜିଏସଟିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଚାଷୀ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗ ଏବଂ ଏମଏସଏମଇ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସରଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।