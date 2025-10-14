ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଭାରତରେ ଏକ କୃକ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବା ଏଆଇ ହବ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବ ଗୁଗୁଲ । ଏ ନେଇ କମ୍ପାନିର ସିଇଓ ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । କମ୍ପାନି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୧୫ ବିଲିୟନ ଡଲାର ନିବେଶ କରିବ । ପିଚାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହି ବିଷୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଏକ ବଡ଼ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଏଆଇ ହବ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ।
ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୁଗୁଲରେ ଏ ବିଷୟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ଏକ ଚମତ୍କାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା। ଆମେ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଗୁଗୁଲ୍ ର ପ୍ରଥମ ଏଆଇ ହବ୍ ପାଇଁ ଯୋଜନା ସେୟାର କରିଥିଲୁ। ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ। ଏହି ହବ୍ ରେ ଗିଗାୱାଟ୍-ସ୍କେଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ କ୍ଷମତା, ଏକ ନୂତନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉପ-ସମୁଦ୍ର ପ୍ରବେଶପଥ ଏବଂ ବୃହତ-ସ୍କେଲ ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ।"
Great to speak with India PM @narendramodi@OfficialINDIAai to share our plans for the first-ever Google AI hub in Visakhapatnam, a landmark development.— Sundar Pichai (@sundarpichai) October 14, 2025
This hub combines gigawatt-scale compute capacity, a new international subsea gateway, and large-scale energy infrastructure.…
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂପର୍କରେ ଗୁଗୁଲ କ୍ଲାଉଡ ସିଇଓ ଥମାସ କୁରୁଏନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶାଖାପାଟଣା ଏଆଇ ହବ ବିଶ୍ବର ଗୁଗୁଲର ପ୍ରଥମ ଏଆଇ ହବ୍ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା ୫ ବର୍ଷରେ ୫ ବିଲିୟନ ଡଲାର ( ୧୩୩୨ କୋଟି ଟଙ୍କା) ନିବେଶ କରାଯିବ ଓ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାରତୀୟ ଇଂଜିନିୟରମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ।