ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ୍ ବା ଶୁଳ୍କକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବାବେଳେ ଆଜି ଦେଶକୁ ଆଶ୍ବାସନା କରିବା ଭଳି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୟମାସରେ ଭାରତର ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ(ଜିଡିପି) ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ୭.୮ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତ ଆର୍ଥିକବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୟମାସରେ ଏହା ୬.୫ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ୬.୫% ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଉଭୟ ଆକଳନ ଏବଂ ଗତ ଆର୍ଥିକବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୟମାସର ବାସ୍ତବ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୟମାସର ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ୧.୩ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୟମାସର ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବିଗତ ୫ଟି ତ୍ରୟମାସ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୪ ଜାନୁଆରି-ମାର୍ଚ୍ଚ ଅବଧିରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ୮.୪ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିଲା।
ବିଶ୍ବର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୀତି ଚୀନର ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏପ୍ରିଲ-ଜୁନ ଅବଧିରେ ୫.୨ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି। ତେଣୁ ବିଶ୍ବର ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୀତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଆଗରେ ରହିଛି। ଭାରତର ଉଚ୍ଚ ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ କୃଷି ଏବଂ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରର ଯୋଗଦାନ ଭଲ ରହିଛି। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ୩.୭ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ୯.୩ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ପୂର୍ବ ଆର୍ଥିକବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୟମାସରେ ଏହା ଯଥାକ୍ରମେ ୧.୫ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ୬.୮ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିଲା ବୋଲି ଜାତୀୟ ପରିସଂଖ୍ୟାନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (ଏନ୍ଏସ୍ଓ) ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଗତ ଆର୍ଥିକବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୟମାସରେ ୧୦.୧ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିବାବେଳେ ଚଳିତବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ତ୍ରୟମାସରେ ଏହା ୭.୬ ପ୍ରତିଶତକୁ କମିଛି।
ଚଳିତ ଆର୍ଥିକବର୍ଷ ପାଇଁ ଭାରତର ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ୬.୫ ପ୍ରତିଶତ, ପ୍ରଥମ ତ୍ରୟମାସ ପାଇଁ ୬.୫ ପ୍ରତିଶତ, ଦ୍ବିତୀୟ ତ୍ରୟମାସ ପାଇଁ ୬.୭ ପ୍ରତିଶତ, ତୃତୀୟ ତ୍ରୟମାସ ପାଇଁ ୬.୬ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ତ୍ରୟମାସ ପାଇଁ ୬.୩ ପ୍ରତିଶତ ରହିବ ବୋଲି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା କହିଥିଲେ ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ସ୍ବାଭାବିକଠାରୁ ଭଲ ରହିବା, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ନିମ୍ନସ୍ତରରେ ରହିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତି ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯକଳାପ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ।