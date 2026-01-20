ଆପଣଙ୍କ ଘର କେବଳ ଏକ ରହିବା ଜାଗା ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି। ଆପଦ କେବେବି ପୂର୍ବ ସୂଚନା ନଦେଇ ଆସିପାରେ। ଆଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଭଳି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇ ଘରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇପାରେ, ଯାହା ତିଆରି କରିବାରେ ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ ଓ ସଞ୍ଚୟ ଲାଗିଥାଏ। ନିଜ ସ୍ମୃତି ଓ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭଙ୍ଗୁର ହେଉଥିବା ଦେଖିବା କାହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେଦନାଦାୟକ।
ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ସୁରକ୍ଷା କଭର୍ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସହିତ ଘରୋଇ ଉପକରଣ, ଫର୍ନିଚର୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଗହଣା ଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଆବୃତ୍ତ ଆପଦରୁ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତି ପାଇଁ ଘରର ମରାମତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ପୁନଃନିର୍ମାଣର ଖର୍ଚ୍ଚ ଭରଣ କରେ। ଯଦି କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ବସବାସ ଯୋଗ୍ୟ ନ ରହେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ଅନ୍ୟତ୍ର ରହିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ଘର ପୁନଃତିଆରି ହେବାଯାଏ ଅତିରିକ୍ତ ଭଡା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା କଭର୍ କରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଭାର କମେଇଦିଏ।
ପଲିସିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶେଷତା ଏବଂ ଲାଭ
ଏହି ବିଶେଷତାଗୁଡ଼ିକ ଘରର ଗଠନ ଓ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମର୍ଥନ କରେ।
ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଗଠନ କଭରେଜ୍
କିଛି ହୋମ୍ ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ ପଲିସିରେ ଘରର ଗଠନ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଭରେଜ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରେ। ଏହାସହିତ, କିଛି ବିକଳ୍ପରେ ଘରର ଗଠନ ଓ ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ, ଉଭୟ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷର କଭର୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପଲିସି ଥିଲେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନବୀକରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କମିଯାଏ।
ଅନଲାଇନ୍ ପଲିସି ପ୍ରକ୍ରିୟା
ହୋମ୍ ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ଥାଏ। ଆବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଦଲିଲ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ପଲିସି ଜାରି କରାଯାଏ ଏବଂ ଅନେକ ମାମଲାରେ ଘରର ଭୌତିକ ନିରୀକ୍ଷଣ ଦରକାର ପଡ଼େ ନାହିଁ।
ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସହାୟକ
ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି, ଯାହା ଘର କିଣିବା କିମ୍ବା ମରାମତି ପାଇଁ ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିପାରେ।
କାହିଁକି ହୋମ୍ ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଆବଶ୍ୟକ
ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ମାନବସୃଷ୍ଟ ଆପଦରୁ ହେବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିଲେ, ହୋମ୍ ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଘରର ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଉପଯୋଗୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ।
ହୋମ୍ ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ ପ୍ରିମିୟମ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ କାରକଗୁଡିକ
ଏହି କାରକଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କର ହୋମ୍ ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ ପ୍ରିମିୟମ୍ କେତେ ହେବ ତାହାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି।
1. ସମ୍ପତ୍ତିର ସ୍ଥାନ
ଘରର ସ୍ଥାନ ହୋମ୍ ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଉପରେ ସବୁଠୁ ବେଶି ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘର ବନ୍ୟା, ଭୂକମ୍ପ କିମ୍ବା ଝଡତୋଫାନ ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ଆପଦ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତେବେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକ ହୁଏ। ସେହିପରି, ଉଚ୍ଚ ଅପରାଧ ହାର ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଘରର ପ୍ରିମିୟମ୍ ମଧ୍ୟ ଚୋରି କିମ୍ବା ଘର ଭାଙ୍ଗିବାର ଆଶଙ୍କା ହେତୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ।
2. ଘରର ବୟସ ଏବଂ ସ୍ଥିତି
ଘରର ବୟସ ଏବଂ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରିମିୟମ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଏ। ପୁରୁଣା କିମ୍ବା ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଘରେ ପୁରୁଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର, ଦୁର୍ବଳ ପାଇପ ଏବଂ ଭଙ୍ଗା ଛାତ ଭଳି ସମସ୍ୟାଗୁଡିକ ହେଉଥିବାରୁ ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ। ନିୟମିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ତଥା ମରାମତି ଦ୍ୱାରା ଏହି ଆଶଙ୍କା କମାଇ ପ୍ରିମିୟମ୍ କମ କରାଯାଇପାରେ।
3. କଭର୍ ପ୍ରକାର ଏବଂ ବାଦ୍ଯୋଗ୍ୟ ରାଶି
ହୋମ୍ ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ କଭର୍ ପ୍ରକାର ଏବଂ ବଛାଯାଇଥିବା ବାଦ୍ଯୋଗ୍ୟ ରାଶି ମଧ୍ୟ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ବ୍ୟାପକ କଭର୍, ଯାହାର ଘର ଏବଂ ଘରୋଇ ସମ୍ପତ୍ତି ଉଭୟ ସମ୍ମିଳିତ ଅଛି, ସାଧାରଣ ପଲିସି ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ହୁଏ। ଉଚ୍ଚ ବାଦ୍ଯୋଗ୍ୟ ରାଶି ବାଛିଲେ ସମଗ୍ର ପ୍ରିମିୟମ୍ କମ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହେ, କିନ୍ତୁ ଦାବି କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ।
4. ସୁରକ୍ଷା ସୁବିଧା ଏବଂ ପ୍ରତିରୋଧ
ଘରେ ଥିବା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତିରୋଧ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଅଲାର୍ମ ସିଷ୍ଟମ୍, ସ୍ମୋକ୍ ଡିଟେକ୍ଟର ଏବଂ ଡେଡବୋଲ୍ଟ ଲକ୍ ଭଳି ସୁବିଧା ଚୋରି, ନିଆଁଲାଗିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆପଦକୁ କମାଇ ଘରକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରେ। ଏହି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ହୋମ୍ ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ ପ୍ରିମିୟମ୍ କମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଏ।
5. 24×7 ଗ୍ରାହକ ସେବା ସହାୟତା
ଅନଲାଇନ୍ ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ସେବାରେ ଗ୍ରାହକ ସହାୟତା ସାଧାରଣତଃ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଋଣ ଆବେଦନର ସ୍ଥିତି ଜାଣିବା, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ୍/ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା, EMI ପେମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଲୋନ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ।
6. ଅଧିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକ୍ଷମ ଏବଂ କମ୍ ଆପଦ
ଅନଲାଇନ୍ ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବିକଳ୍ପ ବାଛିବାର ସୁବିଧା ଦିଏ। ଲୋନ୍ ଅବଧି, ସୁଧ ହାର, EMI ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ ରହେ। ନିୟମିତ ଆୟ ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ ଆଧାରରେ EMI ଯୋଜନା ତିଆରି କରିବା ଆର୍ଥିକ ଚାପ କମାଇଥାଏ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଲକ୍ଷ୍ୟ (ଘର କିଣିବା, ଘରର ନବୀକରଣ କିମ୍ବା ନିବେଶ) ସଫଳ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
7. ସହଜ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁବିଧା
ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସେବାଗୁଡିକ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ ରହେ। ଏହାର EMI ହିସାବ କରିବା, ଲୋନ୍ ବିବରଣୀ ଦେଖିବା, ସୁରକ୍ଷିତ ପେମେଣ୍ଟ, ବକେୟା ରାଶିର ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ପେମେଣ୍ଟ ଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ମିଳିତ ଅଛି। ଏହା ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ ସୂଚନା ଏବଂ ସେବାଗୁଡିକୁ ସହଜ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ ଭାବେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଆଧୁନିକ ଘରମାଲିକମାନେ କାହିଁକି ଅନଲାଇନ୍ ହୋମ୍ ଲୋନ୍ କିଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି?
ଘର କେବଳ ଇଟା ଓ ପଥରର ଗଠନ ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା, ନିବେଶ ଓ ଭାବନାର ପ୍ରତୀକ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ, ହୋମ୍ ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ ନେବା ସବୁ ଘର ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଘରମାଲିକ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ ପଲିସି କିଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ପଛରେ କିଛି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ରହିଛି:
1. ସୁବିଧାଜନକ ଏବଂ ସମୟ ସଞ୍ଚୟ
ଅନଲାଇନ୍ ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ ପଲିସି କିଣିବାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲାଭ ହେଉଛି ଯେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଘର ବସି କରାଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଏଜେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପଲିସିର ତୁଳନା, ବିବରଣୀ ଓ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଗଣନା, ଏବଂ ଆବେଦନ ସବୁକିଛି ଅନଲାଇନ୍ କରାଯାଇପାରେ।
2. ଭଲ ସହିତ ତୁଳନା ଏବଂ ବିକଳ୍ପ
ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆପଣ ଭିନ୍ନ-ଭିନ୍ନ ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀଙ୍କର ଅନେକ ପଲିସି ଏକାଠି ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ତାଙ୍କର କଭରେଜ୍, ପ୍ରିମିୟମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସର୍ତ୍ତର ତୁଳନା କରିପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ବଜେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସଠିକ୍ ପଲିସି ବାଛିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
3. କମ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଏବଂ ଛାଡ
ଅନଲାଇନ୍ ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ ପଲିସି ସାଧାରଣତଃ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପଲିସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଧିକ କମ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଥାଏ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି କମ କାଗଜପତ୍ର କାମ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହା ସହିତ, ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ରୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଛାଡ କିମ୍ବା କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି।
4. ପାରଦର୍ଶିତା ଏବଂ ଭରସା
ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ ପଲିସିର ନିୟମ, କଭରେଜ୍ ଏବଂ ଦାବି ସର୍ତ୍ତ ସଫା-ସଫା ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ଗ୍ରାହକ ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ରେଟିଂ ଦେଖି ଆପଣ କମ୍ପାନୀର କ୍ଲେମ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ କେମିତି ଅଛି ବୁଝିପାରିବେ।
5. 24×7 ଉପଲବ୍ଧତା
ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମ ସବୁବେଳେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଥାଏ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଅନୁଯାୟୀ କେବେ ବି ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ ପଲିସି କିଣିପାରିବେ କିମ୍ବା ନବୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଏହା ସମୟ ଓ ସ୍ଥାନର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ କମାଇ ଦିଏ।
6. ଡିଜିଟାଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସହଜ କ୍ଲେମ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଅନଲାଇନ୍ ପଲିସି ସହିତ ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଡିଜିଟାଲ୍ ରୂପରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ। କ୍ଲେମ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହଜ ହୁଏ। ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଗତିକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ।
ସମାପ୍ତି
ସଠିକ୍ ହୋମ୍ ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ ନେବା ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ନୁହେଁ, ବରଂ ପରିବାର ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ମନର ସାନ୍ତ୍ୱନା ମଧ୍ୟ ଦିଏ। ଏହା ଦୂର୍ଘଟଣା, ଆପଦକାଳୀନ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଅନିଶ୍ଚିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥିରତା ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ। ସମୟ ସଞ୍ଚୟ, ସହଜ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ପାରଦର୍ଶିତା ସହିତ, ଅନଲାଇନ୍ ହୋମ୍ ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଆଧୁନିକ ଘରମାଲିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସବୁଠାରୁ ସ୍ମାର୍ଟ ନିର୍ବାଚନ।