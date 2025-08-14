ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସାରା ଦେଶ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ରେ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏଭଳି ସମୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାର ଏହାର ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭେଟି ନେଇ ଆସିଛି।
ଦର୍ଶକ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ର ବିଶେଷ ଅବସରରେ ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାରରେ ଅନେକ ସୋ’ ମାଗଣାରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାର ଅପରେସନ୍ ତିରଙ୍ଗା: ତିରଙ୍ଗା ଏକ, କାହାଣୀ ଅନେକ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ, ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ କ୍ୟାଟାଲଗ୍ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ରେ ମାଗଣା ହେବ। ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏହି ଦିନ ସୋ’, ସିନେମା ଓ ସ୍ପେଶାଲ ଆଦିରେ ଅପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଅଫିସିଆଲ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ବିଶେଷ ଟିଜର ସହିତ ଏହାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖାଯାଇଛି, "ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶକୁ ବାଛନ୍ତି, ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରୁ!"