ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷଲକ୍ଷ ଲୋକ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତୀୟ ରେଳପଥକୁ ଦେଶର ଜୀବନରେଖା କୁହାଯାଏ। ଏହା କେବଳ ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ସୁଲଭ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରେ।କେତେକ ସମୟରେ ଏପରି ହୁଏ ଯେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ମାସ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିଥିବା ବେଳେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ଟିକେଟ ହଜି ଯାଇଥାଏ।
ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯଦି ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟିକେଟ ହଜିଯାଏ ତେବେ ଆପଣ କିପରି ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ।
୧. ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଟିକେଟ ଅଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଇ-ଟିକେଟ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଆଇଆରସିଟିସି ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁକ୍ କରାଯାଇଥାଏ।ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି କାଉଣ୍ଟର ଟିକେଟ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ରିଜର୍ଭେସନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇଟି ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ନିୟମ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ପ୍ରକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡିବ।
୨. ଯଦି ଆପଣ କାଉଣ୍ଟରରୁ ଟିକେଟ୍ କିଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ତାହା ହଜି ଯାଇଛି, ତେବେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ ମୁଖ୍ୟ ରିଜର୍ଭେସନ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଟିକେଟ୍ ହଜିଯାଇଥିବା ନେଇ ଏକ ଲିଖିତ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ସ୍ଲିପର୍ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ୫୦ଟଙ୍କା ଓ ଏସି କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ୧୦୦ଟଙ୍କା ଶୁଳ୍କ ଦେଇ ଏକ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଟିକେଟ୍ ଜାରି କରି ପାରିବେ। ଏହି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଟିକେଟ୍ ମୂଳ ଟିକେଟ୍ ଭାବରେ ବୈଧ ହେବ।
୩. ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ହଜି ଯାଉଛି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଟିଟିଇଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପିଏନଆର ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଟିକେଟର ଫଟୋକପିର ଏକ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ କିମ୍ବା ଏକ ମେସେଜ୍ ଅଛି, ତେବେ ତାହା ଦେଖାନ୍ତୁ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଏସବୁ ଦସ୍ତାବିଜ ନାହିଁ ତେବେ ଟିଟିଇ ଚାର୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଯାଞ୍ଚ କରାନ୍ତୁ । ଚାର୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ମିଳିବା ପରେ ଟିଟିଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଡା ଆଦାୟ କରାଯାଇ ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯିବ।
୪. ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇ-ଟିକେଟ୍ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟପତ୍ର ଆଣିବାକୁ ଭୁଲିଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ରେଳବାଇ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ବିହୀନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ।
୫.ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣ ଟିଟିଇଙ୍କୁ ଭଡ଼ା ଏବଂ ଜରିମାନା ଦେଇ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଟିଟିଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ବୁକ୍ କରିଥିବା ସମାନ ବର୍ଥରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବେ।