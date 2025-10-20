Muhurat Trading 2025 ମହୁରତ ଟ୍ରେଡିଂ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ ମାର୍କେଟରେ ଏକ ବିଶେଷ ଟ୍ରେଡିଂ ସେସନ, ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ଦୀପାବଳୀର ଶୁଭ ଦିନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ଗତିବିଧିର ଏକ ଅନନ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ। ଏହି ଟ୍ରେଡିଂ ସେସନ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ନୂତନ ସମ୍ବତ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭକୁ ସୂଚାଇଥାଏ, ଯାହା ହିନ୍ଦୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ ନୂଆ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଭାବେ ଗଣାଯାଏ।ମହୁରତ ଟ୍ରେଡିଂର ଉତ୍ସ ଓ ମହତ୍ତ୍ୱମହୁରତ ଟ୍ରେଡିଂର ପରମ୍ପରା ୧୯୫୭ ମସିହାରେ ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ (ବିଏସଇ) ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଶୁଭ ସମୟରେ ନିବେଶ କରି ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ମହୁରତ ହେଉଛି ଏକ ଶୁଭ ସମୟ, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଷ୍ଟକ ମାର୍କେଟରେ ଟ୍ରେଡିଂ କରି ନିବେଶକମାନେ ସମ୍ପଦ ଓ ସଫଳତାର ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତି। ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ମହତ୍ତ୍ୱମହୁରତ ଟ୍ରେଡିଂ କେବଳ ସାଂସ୍କୃତିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ବହନ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ନିବେଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରଣନୀତିକ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଅନେକ ନିବେଶକ ଏହି ସମୟରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିବେଶ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେବେ, ଏହା ମନେରଖିବା ଜରୁରୀ ଯେ ମହୁରତ ଟ୍ରେଡିଂରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବଜାର ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ଆବଶ୍ୟକ।
ଏବର୍ଷ କେବେ ହେବ ମହୁରତ ଟ୍ରେଡିଂ ?
ଆଜି (୨୦ ଅକ୍ଟୋବର)ରେ ସାରା ଦେଶରେ ଦୀପାବଳୀ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲେ ବି ଆସନ୍ତା କାଲି ୨୧ ଅପରାହ୍ଣ ଅକ୍ଟୋବର ୧.୪୫ରୁ ୨.୪୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହୁରତ ଟ୍ରେଡିଂ କରାଯିବ । ଏବର୍ଷ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ଆସନ୍ତା କାଲି ଅପରାହ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବାରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଏ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହା ଅପରାହ୍ଣରେ ହେଉଛି ।