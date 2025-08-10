ମୁମ୍ବାଇ : ମୃତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଲକର ସହିତ ଜଡିତ ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (ଆରବିଆଇ) ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଚିଠା ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ମୃତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ସେଫ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ଲକରରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକସହ ଜଡିତ ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମାନକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଣିବାକୁ ଆରବିଆଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ସମାଧାନକୁ ଅଧିକ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ କରିବା ହେଉଛି ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ନୋମିନିଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି।
ଏହି ଦିଗରେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରିଛି - 'ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ମୃତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଦାବି ସମାଧାନ) ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, ୨୦୨୫' ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ୨୭ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଉପରେ ମତାମତ ଲୋଡିଛି। "ବ୍ୟାଙ୍କ ଦାବି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମାନକୀକରଣ ଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରିବ," ବୋଲି ଡ୍ରାଫ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଦାବି ସମାଧାନରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଡ୍ରାଫ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜମା ଆକାଉଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଲକର ପାଇଁ ନୋମିନି କରାଯାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଏବଂ ଠିକଣା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଦାବି ଫର୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ମୃତ ଗ୍ରାହକ) ଏବଂ ନୋମିନିଙ୍କ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବୈଧ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ।