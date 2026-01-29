ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରେ ଭାରତରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ୍ ନିଶା ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନ୍-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଛୋଟ ପିଲା ଓ କିଶୋରକିଶୋରୀମାନେ ଏହା ଦ୍ବାରା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟରେ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ, ଗେମିଂ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ବାରା ତାହା ସୁସ୍ଥତା, ଶିକ୍ଷା ଫଳାଫଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ବୟସ-ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରବେଶ କଟକଣା ଲଗାଇବା ଉପରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ସର୍ଭେରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି।ସର୍ଭେରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ନିଶାକୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ନିରନ୍ତର, ଅତ୍ୟଧିକ କିମ୍ବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବ୍ୟବହାରର ଏକ ଧାରା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ଦ୍ବାରା ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢ଼ୁଛି। ଏହାଦ୍ବାରା ଏକାଗ୍ରତା କମ୍ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଠିକ୍ ଭାବେ ନିଦ ହେଉନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି। ଡିଜିଟାଲ ନିଶା କେବଳ ସାମାଜିକ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ହାନିକାରକ। ଅନଲାଇନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଗେମିଂ ଓ ସାଇବର ଠକେଇରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେଉଛି।
ଲୋକମାନେ ନିଜ ଜୀବନସାରାର ରୋଜଗାର ହରାଉଛନ୍ତି। ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟବହାର ଚିନ୍ତା, ଚାପ, ଅବସାଦ ଏବଂ ନିଦ୍ରା ରୋଗ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜଡିତ। ବିଶେଷକରି ଶିକ୍ଷାଗତ ଚାପ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିଥିବା ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି।
ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ନିଶା ଉପରେ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ଯାହା ଚିନ୍ତା, ଅବସାଦ, କମ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ, ସାଇବର ବୁଲିଂ ଚାପ ଏବଂ ଅଧିକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହାର ସହିତ ଜଡିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ୧୫-୨୪ ବର୍ଷର ପିଲାମାନେ ଏହାର ଅଧିକ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଲାଗି ସର୍ଭେରେ କେତେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସାଇବର-ସୁରକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା, ସହକର୍ମୀ-ପରାମର୍ଶଦାତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସ୍କୁଲରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ସ୍କ୍ରିନ-ଟାଇମ୍ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ତାଲିମ, ବୟସ-ଉପଯୁକ୍ତ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରବେଶ ନୀତି ଏବଂ କ୍ଷତିକାରକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହୋଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍-ଟାଇମ୍ ସୀମା, ଡିଭାଇସ୍-ମୁକ୍ତ ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଅଫଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
ଫ୍ରାନ୍ସ, ସ୍ପେନ୍, ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଜାପାନ, ବ୍ରାଜିଲ୍, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଏବଂ କିଛି ଆମେରିକୀୟ ରାଜ୍ୟ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ସୀମା କିମ୍ବା କର୍ଫ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଡିଜିଟାଲ ଡାଏଟ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ସର୍ଭେରେ କୁହାଯାଇଛି।