ଜଗତସିଂହପୁର: କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦର, ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଜଳପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପଖୱାଡା ପୁରସ୍କାର ୨୦୨୫ରେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ପ୍ରାଧିକରଣକୁ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଏବଂ ସାମୁହିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣରେ ଏହାର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଫେବ୍ରୁଆରି ୩ ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଉତ୍ସବରେ କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦର, ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଜଳପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୋୱାଲ, ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶାନ୍ତନୁ ଠାକୁର ଏବଂ ବିଜୟ କୁମାର, ସଚିବ, ଏମଓପିଏସଡବ୍ଲୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ପ୍ରାଧିକରଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପି.ଏଲ. ହରନାଦ ବନ୍ଦର ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ, ପରିବେଶଗତ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବିକାଶର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛି। ବନ୍ଦର, ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଜଳପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ, ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ପ୍ରାଧିକରଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପଖୱାଡା ୨୦୨୫ର ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ସଫଳତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି ଯଥା ଜନ ଭାଗିଦାରୀ, ଏକ ପେଡ୍ ମା କେ ନାମ, ଏବଂ ସଫାଇ ମିତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ l ବର୍ଷ ତମାମ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକ ଦିନ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଏକ ସାଥ ଭଳି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ସାଇକ୍ଲୋଥନ୍, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଥ, ରାଲି, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦୌଡ଼, ମାନବ ଶୃଙ୍ଖଳ ଏବଂ ନାଗରିକ-ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିଥିଲା ଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏକ ପେଡ୍ ମା କେ ନାମ" ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ବ୍ୟାପକ ଚାରା ରୋପଣ ଅଭିଯାନ ଅବହେଳିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସବୁଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Nepal: ନେପାଳ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ବିବାଦୀୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର
ଏକ ପେଡ୍ ମା କେ ନାମ ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ଅବସରରେ ପାରାଦୀପ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ୪୦ ହଜାର ଚାରା ରୋପଣ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା। ଏହା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ଥାୟୀ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଏକ ସବୁଜ, ସୁସ୍ଥ ଭାରତ ଗଠନ ପ୍ରତି ବନ୍ଦରର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦର୍ଶାଇଛି l ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା-ଥିମ୍ ଚିତ୍ରକଳା, ରଙ୍ଗୋଲି ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ସେଲ୍ଫି ବୁଥ୍, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଖାଦ୍ୟ, ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରଶାସନିକ କୋଠାର ନବୀକରଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା, ଯାହା ବନ୍ଦର ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: BLA: ବଲୁଚିସ୍ତାନର ବିଶାଳ ଭୂଭାଗ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ଅକ୍ଷମତାର କାରଣ : ଖ୍ବାଜା ଆସିଫ୍
ଏହି ଅବସରରେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପି.ଏଲ.ହରନାଦ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ପୁରସ୍କାର କର୍ମଚାରୀ, ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀ, ଅଂଶୀଦାର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସାମୂହିକ ସମର୍ପଣକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଏବଂ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଜଡିତତା ପ୍ରତି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିରନ୍ତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନଃ ଦୋହରାଇଥିଲେ।
ସୂଚନାଥାଉକି,ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପଖୱାଡା ପୁରସ୍କାର ହେଉଛି ଏମଓପିଏସଡବ୍ଲୁର ଏକ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରୟାସ, ଯାହା ସାରା ଦେଶରେ ବନ୍ଦର ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା, ସବୁଜ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଉପରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଥାଏ। ଏହି ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିସନକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ବନ୍ଦରର ନେତୃତ୍ୱକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ।