ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ୟାରିସ ପାରାଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତର ଶୀତଲ ଦେବୀ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଆର୍ଚେରୀର ଯୋଗ୍ୟତା ରାଉଣ୍ଡରେ ୭୦୩ ପଏଣ୍ଟ ସ୍କୋର କରି ଶୀତଲ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ।

ଏହି କ୍ରମରେ ଶିଳ୍ପପତି ଆନନ୍ଦ ମହିନ୍ଦ୍ରା ପ୍ୟାରିସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ହାତ ନଥିବା ଏହି ୧୭ବର୍ଷୀୟ ଶୀତଲ ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ବେଶ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଏକ୍ସ ଜରିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ଶୀତଲ ଆପଣ ଦେଶ ଓ ପୁରା ଦୁନିଆ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ।’

ଆନନ୍ଦ ମହିନ୍ଦ୍ରା କିଛିବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଶୀତଲଙ୍କୁ ଏକ କଷ୍ଟମାଇଜଡ କାର ଉପହାରରେ ଦେଇଥିଲେ। ଶୀତଲ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ୧୮ବର୍ଷ ହେଲେ ନେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏବେ ଶୀତଲ ୧୭ବର୍ଷର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀବର୍ଷ ୧୮ବର୍ଷରେ ପ୍ରଦାର୍ପଣ କରିବେ ।ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଆନନ୍ଦ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଶୀତଲଙ୍କୁ କରିଥିବା ଦାବି ପୁରଣ କରିବେ ।

Extraordinary courage, commitment & a never-give-up spirit are not linked to medals…#SheetalDevi, you are a beacon of inspiration for the country—and the entire world.



Almost a year ago, as a salute to your indomitable spirit, I had requested you to accept any car from our… pic.twitter.com/LDpaEOolxA