ଭୁବନେଶ୍ୱର : ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ (Vedant) ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । ସୌରଚାଳିତ ସମାଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଘର ଉଭୟକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ - ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରୋଶନ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଜ୍ୟୋତି - ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରୋଶନ୍ ଅଧୀନରେ, ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ୟୁନିଟ୍ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡ଼ିକରେ ୩୧୦ଟି ସୌରଚାଳିତ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୨୫୦ଟି ସାଧାରଣ ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ୬୦ଟି ହାଇ-ମାଷ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା କଳାହାଣ୍ଡି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ୧୫,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ୨୫ଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସ୍ଥାନରେ ୯୧ଟି ୟୁନିଟ୍ (୭୬ଟି ସାଧାରଣ ଏବଂ ୧୫ଟି ହାଇ-ମାଷ୍ଟ ଲାଇଟ୍) ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ୫,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଛି। ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲାଇଟ ସ୍ଥାପନା ଚାଲିଛି ।
