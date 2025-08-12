ଭୁବନେଶ୍ବର: ଅନୁଗୁଳ-ସୁକିନ୍ଦା ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ଭାରତୀୟ ରେଳ ଫାଇନାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ୍ (ଆଇଆର୍ଏଫ୍ସି) ସହିତ ୨୫୩୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ରିଫାଇନାନ୍ସ ଚୁକ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷର ହୋଇଛି। ପ୍ରକଳ୍ପର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦେଶକ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ ଓ ଆଇଆର୍ଏଫ୍ସିର ଇଡି ଦୀପା କୋଟ୍ନିସ୍ ଋଣ ରାଜିନାମାରେ ସ୍ବାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ୧୧୩.୪ କିଲୋମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ଅନୁଗୁଳ-ସୁକିନ୍ଦା ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଲାଗି ରେଳ ବିକାଶ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (ଆର୍ଭିଏନ୍ଏଲ୍), କଣ୍ଟେନର କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ (କଙ୍କର୍), ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ପେସିଆଲ୍ ପର୍ପସ୍ ଭେଇକିଲ୍ (ଏସ୍ପିଭି) ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରେଟ୍ କରିଡର୍ ଯାହା ରାଜ୍ୟର ଦୁଇଟି ଶିଳ୍ପ ଓ ଖଣିଜ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ କୋଇଲା, ଲୁହାପଥର, ଇସ୍ପାତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଞ୍ଚାମାଲ ପରିବହନ କରିବାର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ସଡ଼କପଥରୁ ପରିବହନ ଯାନ ଭିଡ଼ କମ୍ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି।
Advertisment
Sambad is now on WhatsApp
Join and get latest news updates delivered to you via WhatsApp