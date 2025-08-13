ଭୁବନେଶ୍ବର: ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀ ନବଗଠିତ ଓଡ଼ିଶା ସାମୁଦ୍ରିକ ବୋର୍ଡ (ଓଏମ୍‌ବି) ପରିଦର୍ଶନ କରି କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତୀ ପାଢୀ ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ସାମୁଦ୍ରିକ ସଂଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି, ଉପକୂଳ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ୪୮୦ କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ଉପକୂଳ ସହିତ ଜଡିତ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ବୋର୍ଡର ରଣନୈତିକ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେ ବନ୍ଦର ପରିଚାଳିତ ଶିଳ୍ପର ସମନ୍ୱିତ ବିକାଶ, ସ୍ଥାୟୀ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ, ନୂତନ ବନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସୁବିଧା ଏବଂ କ୍ଷମତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ନୀଳ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ-ସାମୁଦ୍ରିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ, ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ବନ୍ଦର ପରିଚାଳନା ଓ ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଥିଲା।