ମୁମ୍ବାଇ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଲଗାଇଥିବା ୫୦% ଶୁଳ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମ ଥର ୮୮ ଟଙ୍କା ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଡଲାର କିଣିବା ଲାଗି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ୮୮ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହା ଆମଦାନୀକାରୀ ଏବଂ ବିଦେଶକୁ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଉଥିବା ତଥା ବିଦେଶରେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଯେହେତୁ ଭାରତ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ, ଖାଇବା ତେଲ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଆମଦାନୀ କରୁଛି, ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତି ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ଦେଶରେ ଦରଦାମ୍ ସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସର ମୁକାବିଲା ଲାଗି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।
ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡଲାର ବିକିବା ପରେ ସ୍ଥିତିରେ ସାମାନ୍ୟ ସୁଧାର ହୋଇଛି। କାରବାର ଶେଷ ବେଳକୁ ତାହା ୮୭ ଟଙ୍କା ୯୬ ପଇସା ସ୍ତରରେ ରହିଥିଲା। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଗତ ଫେବ୍ରୁଆରିରେ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟକୁ ୮୭.୯୫ ଟଙ୍କା ସ୍ତରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଚଳିତବର୍ଷ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ୩ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏସିଆରେ ଏହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସବୁଠୁ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ଦାମ ତଳକୁ ଖସୁଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକାର ଟ୍ରେଜେରି ସଚିବ ସ୍କଟ୍ ବେସେଣ୍ଟ ଭାରତକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା କେବେ ବି ଡଲାର ସହ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବିତା କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।