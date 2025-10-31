ଭୁବନେଶ୍ବର : ଏସେଲ ମାଇନିଂ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଅଧିନସ୍ଥ ସୁଭଦ୍ରା କୋଇଲା ଖଣି ଲିମିଟେଡ୍ (ଏସସିଏମଏଲ) ଆଜି ଶିକ୍ଷାଗତ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ୯ଟି ସ୍କୁଲକୁ ଆସବାବ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏଚ୍.ଏସ୍. ସାଲୁଙ୍ଖେ, ମହାନଦୀ କୋଲଫିଲ୍ଡସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ଏମସିଏଲ୍) ସୁଭଦ୍ରା କ୍ଷେତ୍ରର ଜିଏମ୍ ଯୋଗ ଦେଇ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୁଖ୍ୟ ବିମଳ ବରାଳ; ସଞ୍ଜୀବ ତ୍ରିପାଠି, ଶିବ ସାହୁ, ସୁରଜିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ସୁଭ୍ରତା ଶୁଭଦର୍ଶିନୀ, କାଙ୍କାରେଇ ଏବଂ ରାଇଝରଣ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସମିତି ସଦସ୍ୟ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଅଧିକାରୀ, ଅଭିଭାବକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଏସସିଏମଏଲ ପକ୍ଷରୁ ୨ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ମୋଟ ୯ଟି ସ୍କୁଲକୁ ବେଞ୍ଚ, ଡେସ୍କ, ପୋଡିୟମ, ଷ୍ଟିଲ୍ ରାକ୍ ଏବଂ ଆଲମିରା ଭଳି ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରି ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହାସହିତ ସୌରଶକ୍ତି ପ୍ରଣାଳୀ, ସଂରକ୍ଷଣ ସହିତ ଜଳ ବିଶୋଧକ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଣାଳୀ ସମେତ ଉପଯୋଗୀ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।