DIWALI : ମୁମ୍ବାଇ : ଷ୍ଟକ ବଜାରରେ ଦୀପାବଳି ସପ୍ତାହର ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାର କ୍ରମାଗତ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ପାଇଁ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ନିବେଶକଙ୍କୁ ଗତ ୪ଟି ସେସନରେ ୧୦ ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ୨.୭୫% ରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ବୃଦ୍ଧିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ବିଦେଶୀ ବଜାରରେ ବୃଦ୍ଧି, ବିଦେଶୀ ନିବେଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିବେଶ ବୃଦ୍ଧି, ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟବୃଦ୍ଧି। ସୋମବାର, ଦୀପାବଳିରେ ସେନସେକ୍ସରେ ୪୦୦ ପଏଣ୍ଟରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ନିଫ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ୧୩୩ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ଗତ ଚାରିଟି ବ୍ୟବସାୟିକ ଦିନରେ ସେନସେକ୍ସ (SENSEX)ରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ପ୍ରମୁଖ ସୂଚକାଙ୍କ, ସେନସେକ୍ସ, ଚାରିଟି ବ୍ୟବସାୟିକ ଦିନରେ ୨.୮୪ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଅକ୍ଟୋବର ୧୪ ତାରିଖରେ ସେନସେକ୍ସ ୮୨୦୨୯.୯୮ ପଏଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଏହା ୮୪,୩୬୩.୩୭ ପଏଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚାରି ଦିନରେ ସେନସେକ୍ସ ୨,୩୩୩.୩୯ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ମୁଖ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ ନିଫ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ଚାରି ଦିନ ଧରି ଏକ ଦୃଢ଼ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଫ୍ଟି ୨.୭୭ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ନିଫ୍ଟି ୧୪ ଅକ୍ଟୋବରରେ ୨୫,୧୪୫.୫୦ ପଏଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସୋମବାର ୨୫,୮୪୩.୧୫ ପଏଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଫ୍ଟି ଚାରି ଦିନରେ ୬୯୭.୬୫ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।