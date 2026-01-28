ଭୁବନେଶ୍ବର: ହୋଟେଲ ପ୍ରାଚୀରେ ସିଲ୍କ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ୧୦ ଦିନିଆ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ ବିବାହ ଉପଯୋଗୀ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଶାଢ଼ି ଓ ପୋଷାକ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଏଥିରେ ୧୩ଟି ରାଜ୍ୟର ହସ୍ତତନ୍ତ ଶାଢ଼ି ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଅବସରରେ ଏକ ରୢାମ୍ପ ୱାକ୍ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୧୫୦ରୁ ଅଧିକ ବୁଣାକାର ଓ ଡିଜାଇନରଙ୍କ ଶାଢ଼ିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ୍ କ୍ରାଫ୍ଟସ୍ର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଜାନୁଆରି ୨୩ରୁ ଫେବ୍ରୁଆରି ୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହା ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୦ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ରୁ ରାତି ୮ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ୮୦ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟଲ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି।
ସେଥିରେ ରେଶମ ଶାଢ଼ି, ସୁଟ୍, ଡ୍ରେସ୍ ମାଟେରିଆଲ, କୁର୍ତୀ, କୁର୍ତା, ଦୁପଟା ଓ ଘରୋଇ ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ ଆଦି ରହିଛି। ରେଶମ ଶାଢ଼ି ଉପରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିହାତି ଦିଆଯାଉଛି। ଗ୍ରାହକମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁରୀ, ତାମିଲନାଡ଼ୁର କାଞ୍ଚିପୁରମ୍ ସିଲ୍କ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମଲବେରି, ଛତିଶଗଡ଼ର କୋସା ସିଲ୍କ, କର୍ଣ୍ଣାଟକର କ୍ରେପ, ଆସାମର ମୁଗା ଆଦି ଶାଢ଼ି ପାଇପାରିବେ।