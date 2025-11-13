Single Use Plastic: ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଲିମିଟେଡର ଓଡ଼ିଶାସ୍ଥିତ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଆଲୁମିନା ରିଫାଇନାରୀ ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ମହାସଂଘ ବା ସିଆଇଆଇ (CII) ଦ୍ୱାରା ‘ଏକକ ବ୍ୟବହାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ ୟୁନିଟ୍’ପ୍ରମାଣପତ୍ର ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସିଆଇଆଇର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍-ବ୍ୟବହାର ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁଯାୟୀ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବେଦାନ୍ତ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ର ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକକ-ବ୍ୟବହାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଦୂର କରିବାରେ ସଫଳତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି । ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ପରିବେଶଗତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ଏବଂ ଭାରତର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାୟୀ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଏକ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରେ।
ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ବେଦାନ୍ତ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ତା'ର ରିଫାଇନାରୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଏହାର ଆବାସିକ ଟାଉନସିପରେ ଏକକ-ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକୁ କମ୍ପାନୀ ପରିବେଶ-ଅନୁକୂଳ ବିକଳ୍ପ ଏହାସହିତ, ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଓ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୧,୧୦୦ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ୧,୫୦୦ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାର ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଫଳସ୍ୱରୂପ କମ୍ପାନୀ ଗତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ ୨,୫୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଅପଚୟ ହ୍ରାସ କରିପାରିଛି।