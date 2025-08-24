ମୁମ୍ବାଇ : ଜାପାନର ସୁମିତୋମୋ ମିତ୍ସୁଇ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କର୍ପୋରେସନ (ଏସଏମବିସି)କୁ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ୨୪.୯୯ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶଧନ କିଣିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (ଆରବିଆଇ) ଠାରୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଏହା ସହିତ, ସୋମବାର ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଂଶଧନ ଫୋକସରେ ରହିବ। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ ସପ୍ତାହର ଶେଷ ବ୍ୟବସାୟ ଦିବସରେ, ଏନଏସଇରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଂଶଧନ ୦.୭୭ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇ ୧୯.୨୮ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା।
ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୯ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୫ ରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା ଯେ ଏସଏମବିସି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ବଜାର ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଂଶଧନ କିଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଏହା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆଠାରୁ ୧୩.୧୯ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶଧନ କିଣିବ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସାତ ଜଣ ଅଂଶଧନଦାତାଙ୍କଠାରୁ ୬.୮୧ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶଧନ କିଣାଯିବ। ୟେସ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶଧନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ବନ୍ଧନ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଫେଡେରାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏଚଡିଏଫସି ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆଇଡିଏଫସି ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ କୋଟାକ୍ ମହିନ୍ଦ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।