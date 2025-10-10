ମୁମ୍ବାଇ : ଦେଶର ବୃହତ୍ତମ ସଫ୍ଟଓ୍ବାଲ ସର୍ଭିସେସ କମ୍ପାନି ଟାଟା କନସଲଟାନ୍ସି ସର୍ଭିସେସ୍ (ଟିସିଏସ) ଗତ କାଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଯେ ଏହା ଭାରତରେ ନିଜର ମୋଟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧%ଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିଛି । କେତେକ ଲୋକ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୫୦ରୁ ୮୦ ହଜାର ବୋଲି କହୁଥିବାବେଳେ ଟିସିଏସର ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିଭାଗ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୬୦୦୦ ବୋଲି କହିଛି ।
ଗୋଟିଏ ପଟେ ଟିସିଏସ ଭାରତରେ ଛଟେଇ କରୁଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ରିଟେନ ବା ୟୁକେରେ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିଛି । କମ୍ପାନି ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଆଗାମୀ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୫୦୦୦ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। କମ୍ପାନୀ ଶୁକ୍ରବାର ଲଣ୍ଡନରେ ଏକ ନୂତନ "ଏଆଇ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଜୋନ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ" ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହା ୟୁକେରେ ଟିସିଏସର ବର୍ଦ୍ଧିତ ରଣନୈତିକ ନିବେଶକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।
ଭାରତୀୟ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀ ଟିସିଏସ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁକେରେ ପ୍ରାୟ ୪୨,୦୦୦ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛି। ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜକୁ ଏକ ଫାଇଲିଂରେ, କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହା ୨୦୨୩-୨୪ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୟୁକେ ଅର୍ଥନୀତିରେ ୩.୩ ବିଲିୟନ ପାଉଣ୍ଡ ଅବଦାନ ରଖିଥିଲା ।