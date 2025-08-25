ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ୟୁନିକେସନ, ଅନୀଲ ଅମ୍ବାନି ଓ ଅନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କୁ ଜାଲିଆତିରେ ସଂପୃକ୍ତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । କମ୍ପାନିର ପରିଚାଳନା, ଦେୟ ପରିଶୋଧ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ୨୦୧୬ରେ ୨୯୨୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ମଂଜୁର କରିଥିଲେ ଏହି ଦୁଇ ବ୍ୟାଙ୍କ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଅର୍ଥକୁ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଥିଲା । ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ଅନୀଲଙ୍କ ଅବନତିର ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିଛି ।
ଦିନ ଥିଲା ସ୍ବର୍ଗତ ଧୀରୁଭାଇ ଅମ୍ବାନିଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ମୁକେଶ ଓ ଅନୀଲଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟର ବଣ୍ଟନ ପରେ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା । ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୁକେଶ ରିଲାଏନ୍ସକୁ ସଫଳତାର ଏକ ନୂଆ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଅନୀଲଙ୍କ ଅବନତି ଜାରି ରହିଥିଲା। ଅନୀଲଙ୍କ ପତନ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟ ଜଗତରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଘଟଣା ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୁଏ।
ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଅନୀଲଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଋଣ, ଖରାପ ଆର୍ଥିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ଟେଲିକମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ସ ୨୦୧୯ରେ ଦିବାଳିଆ ଘୋଷିତ ହେଲା, ଯାହା ଅନୀଲଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ବଡ଼ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ଋଣରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏହି ପତନ ଅନୀଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ପୂର୍ବ ସଫଳତା ଏବଂ ପ୍ରଭାବକୁ ମଳିନ ଦେଇଛି, ଯାହା ବ୍ୟବସାୟ ଜଗତରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଏବଂ ପତନର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।