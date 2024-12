ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଡିସେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରୁ ମୋବାଇଲକୁ କୌଣସି ଓଟିପି ଆସିବ ନାହିଁ । ବିନା ଓଟିପିରେ କିଭଳି କାମ କରାଯିବ ତାହାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଏ ଖବରକୁ ନେଇ ଟ୍ରାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ନକରିବାକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛି।

ନକଲି କଲ ଓ ମେସେଜକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର ୧ରୁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରି ଦେଇଛି। ଏଥିସହିତ ଟେଲିକମ କମ୍ପାନିକୁ ମେସେଜ ଟ୍ରେସିବିଲିଟିକୁ ମେନଡେଟ କରିବା ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେଲେ କାହାରିକୁ ଓଟିପି ମିଳିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବନାହିଁ। ତେଣୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ଖବରକୁ ବିଶ୍ବାସ କରି ଆଦୌ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।

This is factually incorrect. TRAI has mandated the Access Providers to ensure message traceability. It will not delay delivery of any message.