ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିମାନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନତା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିମାନରେ ଚଢ଼ିବାରୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ୧୦ ଟି ଭୁଲକୁ ଏଡାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।
ପ୍ରଥମ ଭୁଲ, ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଉଡ଼ାଣର ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ଠିକ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଯାତ୍ରା କରି ନପାରିବାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ, ଯାତ୍ରୀମାନେ ଘରୋଇ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ଅତି କମରେ ୨ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ଅତି କମରେ ୩ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।
ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ଚେକ୍ ଇନ୍ ନକରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଅନେକ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଉଡ଼ାଣର ୬୦ ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଚେକ୍-ଇନ୍ କାଉଣ୍ଟର ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଅନଲାଇନରେ ଚେକ୍ ଇନ୍ କାମ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ।
ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ତେଣୁ ଗେଟ ପାଖକୁ ନଯାଇ ଏଣେତେଣେ ବୁଲାବୁଲି କରୁ ଥାଆନ୍ତି। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବୁ କି ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ସାଧାରଣତଃ ୨୦ ରୁ ୨୫ ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ଆରାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କଫି କିମ୍ବା ସପିଂର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ।
ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସର୍ବଦା ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଆପ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ
ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବାରମ୍ବାର ଗେଟ୍ ବଦଳାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା କାଫେରେ ବସିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଗେଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୂଚନା ହରାଇପାରନ୍ତି। ସର୍ବଦା ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଆପ୍ ଏବଂ ବିମାନବନ୍ଦର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉଭୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗେଟରେ ଅଟକାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ, ଟିକେଟ୍ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପାସପୋର୍ଟ ଅତି କମରେ ୬ ମାସ ପାଇଁ ବୈଧ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ବୋର୍ଡିଂକୁ ତୁରନ୍ତ ବାତିଲ କରି ଦିଆଯିବାର ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଗକୁ ଓଭରଲୋଡ୍ କରି ଆସିବା ସହିତ ଏପରି ଜିନିଷ ସାମିଲ କରିଥାଆନ୍ତି ଯାହା ବିମାନବନ୍ଦରର ନିୟମ ବିରୋଧୀ ଥାଏ। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଅଟକାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଡ଼ାଣ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଗର ଓଜନ ଏବଂ ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ।
ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ
ଯଦି ଆପଣ ମଦ୍ୟପାନ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅସୁସ୍ଥ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ବିମାନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋର୍ଡିଂ କରିବାକୁ ମନା କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ଖୁବ କଠୋର। ତେଣୁ, ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ।
ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ବିମାନବନ୍ଦରର କୌଣସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଯାତ୍ରୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇ ଯାତ୍ରା ବାତିଲ କରି ଦିଆଯାଇପାରେ।
ଅନେକ ଥର ଅନଲାଇନରେ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିବା ସମୟରେ, ପେମେଣ୍ଟ ବିଫଳ ହୋଇଯାଇ ଟିକେଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ନଥାଏ। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବିଶ୍ବାସ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟିକେଟ ବୁକ ହିଁ ହୋଇନାହିଁ।
ଏହାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଉଡ଼ାଣର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ବିମାନ କମ୍ପାନିର ୱେବସାଇଟରେ ଆପଣଙ୍କ ବୁକିଂର ସ୍ଥିତି କ’ଣ ରହିଛି ତାହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
