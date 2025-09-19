ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲଗାତର କିଛି ଦିନ ହେବ ଭାରତୀୟ ସେୟାର୍ ବଜାରର ସ୍ଥିତି ଭଲ ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ପତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେନସେକ୍ସ ଏବଂ ନିଫ୍ଟି ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଆଦାନୀ ସେୟାର ଆଜି ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଆଦାନୀ ସେୟାର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଖୁବ୍ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ସେବି ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ମାମଲା ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ଆଦାନୀ ସେୟାରରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ସପ୍ତାହର ଶେଷ ବ୍ୟବସାୟ ଦିବସରେ, ସେନସେକ୍ସ ୨୪୦ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ ୮୨୭୭୧ ଏବଂ ନିଫ୍ଟି ୬୦ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ ୨୫୩୬୧ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ନିଫ୍ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ପ୍ରାୟ ୧୫୦ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ବିଏସ୍ଇର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୩୦ଟି ଷ୍ଟକ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ସାତଟି ଅଧିକ କାରବାର କରୁଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟସ୍ ଆଗରେ ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ୨୩ଟି ଷ୍ଟକ୍ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସେହିପରି ଟିସିଏସ୍ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଲାର୍ଜକ୍ୟାପ୍ ସେୟାର୍ରେ ହୋଇଥିବା ହ୍ରାସ କାରଣରୁ ଏହି ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।