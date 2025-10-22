ଭାଇନା ଇଏ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ
ଏଠି ସବୁକିଛି ଯାଏ ଦୋହଲି…
ଯେଉଁଠି ସରକାର ଯାଉଛି ହଲି
ସେଠି ବାଁ ହାତରେ ଖେଳ ବାଣ ଓ ଦିୱାଲି
ଏମିତି ଫୁଟିଲା ବାଣ
ଅମାନିଆ କଲେ ଘୋ ଘା
ଚଉଦିଗ ହେଲା ଢୋ ଢା…
ସବୁଜ ବାଣ ସେବେଠୁ ନିଖୋଜ
କଟକଣା ହେଲା ବାଟବଣା
ପ୍ରଦୂଷଣର ବାବନା ଭୂତଟା
ପରିବେଶର ହଜାଇଦେଲା ଠିକଣା
ଭାଇ କାହାକୁ କହିବ କୁହ
ସବୁତ ତ ଏଠି ଢୋ ଢା କରି
କଳା କରିଛନ୍ତି ନିଜର ମୁହଁ
ଦିହକୁ ନେବେନି
air pollution
କାର୍ଟୁନ- ଦେବାଶିଷ
