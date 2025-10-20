ଭୁବନେଶ୍ବର: ପଶୁଙ୍କ ବିଶ୍ବାସରେ ମଣିଷ ଦେଉଛି ବିଷ । ଭାଙ୍ଗୁଛି ଭରସା, ପଶୁ ମୁହଁରୁ ଲିଭୁଛି ହସ । ସତରେ କେତେ ନିଷ୍ଠୁର ଏ ମଣିଷ… ସ୍ବାର୍ଥ ଥିଲେ କାମରେ ଲଗାଇବ, ସ୍ବାର୍ଥ ସରିଗଲେ ବିପଦକୁ ଠେଲିଦେବ । ଦୀପାବଳିରେ ବାରୁଦର ଖୁସି ପାଇଁ ପଶୁ ପାଟିରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବ । ସେଦିନ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଷଣ୍ଢ ପାଟିରେ ବାଣ ଫୁଟିଯିବା ଘଟଣା ପୂରା ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । କେହି ବାରହା ମାରିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟରେ ବାଣ ଖଞ୍ଜିଥିବା ବେଳେ ଷଣ୍ଢ ଖାଇଦେବାକୁ ତା ମୁହଁରେ ବାଣ ଫାଟିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଛାତିକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେବା ସହ – ସତରେ ଆମେ ମଣିଷ ତ ? ବୋଲି ଆମ ମଣିଷପଣିଆ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି…
ଆସନ୍ତୁ ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା କିନ୍ତୁ ପଶୁଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିବା ନାହିଁ । ଅଫୁଟା ବାଣ କିମ୍ବା ବାଣର ନଷ୍ଟ ଅଂଶ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଫିଙ୍ଗିବାନି । କାରଣ କେତେବେଳେ ବି ପଶୁଙ୍କ ମୁହଁରେ ବାଣ ଫାଟିପାରେ ।