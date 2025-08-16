ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିଶାର ଭାରି ଲୋଭ… ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାରି ଲୋଭ… ଏଇ ଦେଖୁନ- କେବେ କୋଟିଆରେ ପୁଣି କେବେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଆନ୍ଧ୍ର କେମିତି ଉତୁପାତ ହେଉଛି… କିରେ ଉତୁପାତ ହେବାକୁ ଯଦି ଏତେ ଇଚ୍ଛା ତମ ରାଇଜରେ ହେଉନ ଆମ ଆଡେ କିଆଁ ଆଉଚ…
କୋଟିଆକୁ ନିଜର ନିଜର କହି ସେଠି ମାଡି ବସୁଛି ଏପଟେ ମାଲକାନଗିରିରେ ବେଆଇନ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରି ପାହାଡ ଲୁଟିବାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚଲାଇଛି ଆନ୍ଧର କୁମ୍ପାନୀ… ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଉଛି, ପାହାଡ ଫାଟୁଛି ହେଲେ ଆମ ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି । କି ନିଦ କିଲୋ ମାଆ… ଏତେ ଘଟଣା ପରେ ବି ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି । ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି ନା ଜାଣି ଜାଣି ଶୋଇଛି ପ୍ରଶାସନ ।
କେବେ କୋଟିଆ ପୁଣି କେବେ ମାଲକାନଗିରିର ତୁଳସୀ ପାହାଡ଼… ଆନ୍ଧ୍ରର ମାଙ୍କଡ ଡିଆଁ ନୀତି ଦେଖି ନୋକେ କହୁଛନ୍ତି-