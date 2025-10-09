ମାତ୍ର ଅଧଘଣ୍ଟାର ବର୍ଷାରେ ବି ବୁଡ଼ିଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ବର। ସହରତଳି ଅଞ୍ଚଳ ଭିନ୍ନ କଥା, ଏହି ବର୍ଷାରେ ଉବୁଟୁବୁ ହୋଇଛି ରାଜଧାନୀର ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାଘାଟ। କଲବଲ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ଆଗନ୍ତୁକ। ଏହି ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ କେବଳ ରାଜଧାନୀର ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିନି, ପରିବହନ ସେବାକୁ ବି ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ମାଷ୍ଟରକ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍, ବାଣୀବିହାର, ରାଜମହଲ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମିବାରୁ ଗାଡ଼ିମୋଟର ଚଳାଚଳ ଠପ୍ ହୋଇଛି ଓ ଗୁରୁତର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି। ବସ୍, ଚାରିଚକିଆ, ତିନିଚକିଆ, ଦୁଇଚକିଆ ସହ ଲୋକେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଭିଡ଼ରେ ଫସି କଲବଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜନପଥ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଦୁଇଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଭାସିଯିବାର ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବମିଖାଲ, ରସୁଲଗଡ଼, ରାଜମହଲ, ବାଣୀବିହାର, ପାୱାର ହାଉସ୍ ଛକ, ଇସ୍କନ୍ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ରାସ୍ତା, ସବୁଠି ସ୍ଥିତି ସମାନ। ସବୁଠି ଅଢ଼େଇରୁ ୩ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ପାଣି ଲହଡ଼ି ମାରିଛି। ତାହାକୁ ନେଇ ଆଜିର କାର୍ଟୁନ।
