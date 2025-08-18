ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ମାଲେମାଲ୍ । ଭାଇ ଏମିତି କିଛି ସରକାରୀ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସିନା ସାଲାରୀ କମ୍ ହେଲେ ଉପୁରୀ ଅଧିକ । କୋଠା ଅତି କମରେ ୧୦ରୁ ୧୨, ଟଙ୍କା, ସୁନା ଗହଣା, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କଥା ନକହିବା ଭଲ । ଭଲା ! ଚାକିରି କରିବୁ ପୁଲିସି, ମାଛ ଖାଇବୁ ଇଲିସି ନ୍ୟାୟରେ..
ଚାକିରି ଯଦି ସରକାରୀ, କରିଚାଲ ତୁ ଉପୁରୀ…
ଯଦି କରି ନପାରିଲୁ ଉପୁରୀ
ଭାଇ ଲାଭ ନାହିଁ କରି ସରକାରୀ ଚାକିରି…
ହଁ ଆଜ୍ଞା ! ସେ ଜଙ୍ଗଲୀ ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରୀ- ଜାଲରେ ପଡୁଥିବା କିଛି ଦାଗୀ ବାବୁ ପର ଟଙ୍କାରେ ତୋଳିଛନ୍ତି ଆକାଶଛୁଆଁ ଘର, ଠୁଳ କରିଛନ୍ତି ପୁଳାପୁଳା ସମ୍ପତି । ତାଙ୍କର ଏ କଳା କାରନାମାକୁ ନେଇ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବଟିକା- ଦିଅକୁ ନେବେନି…