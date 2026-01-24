ମୁମ୍ବାଇ: ମହାନଗରର ପଶ୍ଚିମ ଉପନଗରରେ ଏକ ଆବାସିକ କୋଠାରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଶନିବାର ଦିନ କେଆର୍‌କେ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତା କମଲ ରସିଦ ଖାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପୁଲିସ କହିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଖାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଓଶିୱାରା ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଜେରା ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବହାର କରି ଦୁଇ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି।

ପୁଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଘଟଣା ଜାନୁଆରି ୧୮ ତାରିଖରେ ଘଟିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧେରିର ଓଶିୱାରା ଅଞ୍ଚଳର ନାଳନ୍ଦା ସୋସାଇଟିରେ ଦୁଇଟି ଗୁଳି ଫୁଟିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ, ଗୋଟିଏ ଗୁଳି କୋଠାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାରେ ଓ ଅନ୍ୟଟି ଚତୁର୍ଥ ମହଲାରୁ ମିଳିଥିଲା। ପୁଲିସ କହିଛି ଯେ, ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲାଟ ଜଣେ ଲେଖକ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ଜଣେ ମଡେଲଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଅଛି। ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ କୌଣସି ସୁରାକ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲା।

ଫରେନସିକ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଗୁଳିଗୁଡ଼ିକ ଖାନଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ବଙ୍ଗଳାରୁ ଫୁଟିଥାଇପାରେ। ଗୁଳିଚାଳନା ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (ବିଏନ୍‌ଏସ୍‌)ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଇନର ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପୁଲିସ କହିଛି।

