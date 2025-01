ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମୈନପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲର ଜରୁରୀକାଳୀନ ୱାର୍ଡରେ ଜଣେ ୬୦ ବର୍ଷୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କାରଣ ମହିଳା ଜଣକ ହୃତଘାତର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ବଦଳରେ ଫୋନରେ ରିଲ୍ସ ଦେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହାପରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବିଭାଗ ଓ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅବହେଳାକୁ ନେଇ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ ୧୨ଟାରେ ପ୍ରବେଶ କୁମାରୀ (୬୦)ଙ୍କୁ ମୈନପୁରୀ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲର ଜରୁରୀକାଳୀନ ୱାର୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା।

