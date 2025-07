ଭୁବନେଶ୍ବର: ନିଆଁ.. ନିଆଁ.. ନିଆଁ.. ନିଆଁ ଆଁରେ ନାରୀ.. କେଉଁଠି ନିଜେ ଜଳୁଛି ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ତାକୁ ଜାଳି ଦିଆଯାଉଛି । ଏଇତ ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ବାଲେଶ୍ବରରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଇଥିଲେ ଛାତ୍ରୀ । ନ୍ୟାୟ ମାଗି ମାଗି ନିରାଶ ହେବା ପରେ ନିଜ ଦେହରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ନିଜକୁ ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ । ୯୫ ପ୍ରତିଶତ ମରିଯାଇଥିବା ଏବଂ ୫ ପ୍ରତିଶତ ଜୀବିତ ଥିବା ଜଣେ ଝିଅକୁ ଏମ୍ସ ଅଣାଯାଇଥିଲେ ବି ସେଠାରେ ସେ ଶେଷନିଶ୍ବାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା.. ଆଉ ସେହି ଛାତିଥରା ଘଟଣାକୁ ଆଜି ସପ୍ତାହେ ପୂରିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଏକ ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଘଟଣା ଆସିଛି ନିମାପଡା ବଳଙ୍ଗାରୁ.. ଯେଉଁଠି ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ଜାଳିଦିଆଯାଇଛି । ୩ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି । ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇ ବର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଟରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି ।

ପ୍ରାୟ ୧୫ ବର୍ଷର ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇ ଜାଳିଦେବାରୁ ତାଙ୍କ ଦେହର ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ପୋଡିଯାଇଛି । ଗୁରୁତର ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ ୯ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ନାବାଳିକାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଶାସନର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଛି । ପୁରୀ ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଚେକ ଦେବା ସହ ନିମାପଡା ବିଡ଼ିଓ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ସହାୟତା କରିବା ସହ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ।

ସେପଟେ ବଳଙ୍ଗା ଘଟଣା ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି-

ଅନ୍ୟପଟେ ବାଲେଶ୍ବର ଘଟଣା ପରେ ପୁଣି ଏକ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାର ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ନବୀନ କହିଛନ୍ତି- ପ୍ରତିଦିନ ମହିଳା ନିର୍ଯାତନାର ଖବର ଆସୁଛି । ଏହା କେବଳ ହିଂସା ନୁହେଁ ବରଂ ହୁଗୁଳା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ଏ ସରକାରରେ ଅପରାଧୀମାନେ ଦଣ୍ଡକୁ ଭୟ କରୁ ନାହାନ୍ତି । ସରକାରୀ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାରୀ ଅସୁରକ୍ଷିତ । କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠି କେବେ କାର୍ଯ୍ଯାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ସରକାର ବୋଲି ନବୀନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।

Deeply anguished to know that a young girl was set on fire in Balanga area of Puri District. This attempt to kill her happened in broad daylight. I strongly condemn this horrible act.



It has happened just within a week of the terrible incident of a young girl setting herself…