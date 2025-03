ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ସରଜାପୁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରେମୀଯୁଗଳଙ୍କ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

ଏହି ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଲୋକେ ଉକ୍ତ ପ୍ରେମୀଯୁଗଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ବି ଏମିତି ଘଟଣା ଅନେକ ଥର ଘଟିଛି। ତେଣୁ ଏମିତି ଘଟଣା ପ୍ରତି କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରା ନଗଲେ ଯୁବକ-ଯୁବତୀଙ୍କ ଏଭଳି କାମ ପ୍ରତି ସାହାସ ବଢ଼ି ଚାାଲିବ। କାରଣ ଉକ୍ତ ପ୍ରେମୀଯୁଗଳ ବାଇକ ଉପରେ ଯେଭଳି ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେପରି କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବା ସହିତ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି।

Hollywood on Bengaluru's road

What is happening with the younger generation these days? Is this how they express love for each other, or do they believe that risking their lives in such a reckless manner is a way to prove their affection?

