ପାଟନା: ପାଟନାର ଜାନିପୁର ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅପରାଧୀମାନେ ଜଣେ ନର୍ସଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କର ଦୁଇଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଜାଳି ଦେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି। ମୃତ ପିଲାଦ୍ବୟଙ୍କ ନାମ ଅଞ୍ଜଳି ଏବଂ ଅଂଶ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ସୂଚନାଯୋଗ, ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଜାନିପୁରର ବାସିନ୍ଦା ଶୋଭା ଏବଂ ଲାଲନ କୁମାର ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଞ୍ଜଳି ଓ ଅଂଶ ସ୍କୁଲରୁ ଆସି ଘରେ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଜୋରଜବରଦସ୍ତି ଏମ୍ସରେ ନର୍ସ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ଶୋଭାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଥିଲେ। ଘରେ ଅଞ୍ଜଳି ଓ ଅଂଶ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଦୁଇ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଜିଅନ୍ତା ଜାଳି ଦେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ।

VIDEO | Patna: Phulwari Sharif DSP-2 Deepak Kumar says, "The incident of two children being burnt to death has come to light. We are here at the spot... We are also investigating the technical aspects, a team in this regard has also been called. The preliminary investigation… pic.twitter.com/vwjBCq5qXO