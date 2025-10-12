ପାଟନା: ଶନିବାର ରାତିରେ ବିହାରର ଜମୁଇର ଏକ ପୁଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ଡ୍ରାମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦୀର୍ଘ ୮୦ ଦିନ ଧରି ଜଣେ ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ନେଇ ଫେରାର୍ ହେବା ପରେ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏହି ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଡ୍ରାମା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଶନିବାର ରାତିରେ ପୁରୁଷ ଜଣକ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ସହିତ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖି ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେଇଗଲେ। ପୁଲିସ ସମ୍ମୁଖରେ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏକ ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ଡ୍ରାମା ଚାଲିଲା।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାହୁଲ ୨୦୨୧ ମସିହା ଜୁନ୍ ୨୧ ତାରିଖରେ ବାଙ୍କା ଜିଲ୍ଲାର ବେଲହାର ସାହିବଗଞ୍ଜର ବାସିନ୍ଦା ରେଣୁ କୁମାରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଏକ ୩ ବର୍ଷର ଝିଅ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରି ବସିଲେ। ବିବାହର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ, ରାହୁଲ ଜାମୁଇ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଦେଓଘରର ଗୀତାକୁ ଭେଟିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଗୀତା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରାହୁଲଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରବି ମଦ୍ୟପାନ କରି ତାଙ୍କୁ ପିଟାପିଟା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଶଶୁର ଘରୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ରାହୁଲ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେମାନେ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଫୋନରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କଥା ହେଉଥିଲେ। ରାହୁଲଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ସେ ଦୁହେଁ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲେ।
ମୋବାଇଲ୍ ରିଚାର୍ଜ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ରାହୁଲ ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ଗୀତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେମାନେ ଘରୁ ପଳାଇ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଗତ ୮୦ ଦିନ ଧରି ସେମାନେ ଦାର୍ଜିଲିଂ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀର ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ୮୦ ଦିନ ପରେ, ରାହୁଲ ଶନିବାର ରାତିରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ଗୀତା ସହିତ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରେଣୁ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। ରେଣୁକା ଗୀତାକୁ ଧରି ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ନାଟକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଗୀତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜାଣି ନଥିଲେ ଯେ ରାହୁଲ ବିବାହିତ। ସେ ଏହା ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ଘରକୁ ଫେରିବା ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ।