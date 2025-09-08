ରାଉରକେଲା: ଦିନ ଦ୍ବିପ୍ରହରରେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ମଦ ପିଉଥିଲେ । ଏହାଦ୍ବାରା ପଥଚାରୀ, ଯାତ୍ରୀ ବହୁବିଧ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ବିଳମ୍ବ ହେଉପଛେ, ପୁଲିସ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଝିରପାଣି ଓ କୋଏଲନଗର ମଦ ଦୋକାନ ପାଖରେ ମଦ ପିଉଥିବା ୧୧ ଜଣ ମଦୁଆକୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ।
ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଦୁଆଙ୍କ ଉତ୍ପାତ ଲାଗିରହିଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ସବୁଜାଣି ଚୁପ୍ ବସିଥିଲା। ତେବେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ଏସ୍ପି ନୀତେଶ ୱାଧୱାନୀଙ୍କ କୋଏଲନଗର ଗସ୍ତବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏନେଇ ଦୃଷ୍ଟିଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶପରେ ପୁଲିସ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଦୁଆଙ୍କୁ ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା। କୋଏଲନଗର ଓ ଝିରପାଣି ମଦ ଦୋକାନ ସମ୍ମୁଖରେ ମଦ ପିଉଥିବା ୧୧ ଜଣଙ୍କୁ ପୁଲିସ କାବୁ କରିନେଇଛି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ୭ ଜଣ ଅସାମାଜିକଙ୍କ କାବୁ କରାଯାଇଥିଲା।