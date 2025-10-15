ଖପ୍ରାଖୋଲ: ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଚଢ଼ାଉ କରି ରେଙ୍ଗାଲି ଗ୍ରାମ ଠାରେ ଏକ ଗଞ୍ଜେଇ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ମାରୁତି ଏର୍ଟିଗା କାର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଜବତ୍ କରିଥିବା ବିଶ୍ଵସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ପ୍ରକାଶ ଥାଉ ଯେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ରେଙ୍ଗାଲି ଗ୍ରାମ ଠାରେ ସନ୍ଦେହରେ ଏକ ମାରୁତି ଏର୍ଟିଗା କାରକୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ ।
ସେହି ସମୟରେ ଗାଡି ଚାଳକ ଫେରାର ମାରିଥିଲା । ଗାଡି ସିଟ ଭିତରେ ଜରିରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା ପେକେଟ ଥିବା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଏବେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପେକେଟ୍ ଭିତରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଏନେଇ ଖପ୍ରାଖୋଲ ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଯତୀନଲାଲ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଗାଡ଼ିଟି ଅଟକ ରହିଛି ଗାଡ଼ିରୁ ଡ୍ରାଇଭର୍ ଫେରାର ମାରିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।