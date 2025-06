ଗୁରୁଗ୍ରାମ: ପୁଣି ଦ୍ରୁତଗତି ନେଲା ଜୀବନ। ରାସ୍ତାରେ କଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ସାଙ୍ଗ ସହ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଗପୁଥିଲେ। ହେଲେ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ କାର୍ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଏଭଳି ମାଡ଼ିଆସିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ଯୋଜନା ଏଭଳି ଅଧାରେ ରହିଯିବ। ଏହି ହୃଦୟଥରା ଘଟଣା ଜୁନ୍ ୨୪ ତାରିଖ ରାତି ୩ଟାରେ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହାର ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଜଣକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ନାମ ହେଲା ହର୍ଷ।

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ, ହର୍ଷ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ମୋକ୍ଷ ଭୋର୍ ୩ଟାରେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଯୋଗେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଜୟପୁର ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଚଞ୍ଚଲ ଢାବାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମୋକ୍ଷଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ, ଢାବାରେ ଭିଡ଼ ଥିବାରୁ ଆମେ ଆମର ପାଳିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ଏହି ସମୟରେ, ହର୍ଷ ଜଣେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଦୁହେଁ ସର୍ଭିସ୍ ଲେନର ରେଲିଂ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ୩୧ବର୍ଷୀୟ ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମୋହିତ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା।

Horrifying hit & run case on NH-48 service lane in Gurugram. A Skoda Rapid veered off course, accelerates, rams guard rails & two LLB students, killing one of them instantly at spot. A commuter chased the Skoda & recorded its Reg no.@HTGurgaon @htTweets @leenadhankhar pic.twitter.com/o6eLuwEs2z