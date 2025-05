ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତେଲେଙ୍ଗାନାର ରାଜଧାନୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ହସ୍ପିଟାଲର ସିଇଓଙ୍କୁ କୋକେନ୍ କିଣୁଥିବା ସମୟରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ମହିଳା ସିଇଓଙ୍କ ଠାରୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କୋକେନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ମହିଳା ସିଇଓଙ୍କ ନାମ ନମ୍ରତା ଚିଗୁରୁପତି ବୟସ ୩୪ବର୍ଷ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

#OmegaHospital CEO Dr. Chigurupati Namrata Caught Red-Handed Using #Cocaine



In a shocking incident, Dr. Chigurupati Namrata, CEO of Omega Hospital, was caught red-handed by the police while using cocaine at her residence in Aparna One Apartments, Shaikpet.



According to police… pic.twitter.com/nJobvjQv0s