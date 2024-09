ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀରେ ବନ୍ଦ ଘରୁ ମିଳିଲା ବାପା ଓ ୪ଝିଅଙ୍କ ମୃତଦେହ । ଦିଲ୍ଲୀର ବସନ୍ତକୁଞ୍ଜରେ ଥିବା ରଙ୍ଗପୁରୀ ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏହା ପଛର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ଘର ବନ୍ଦ ରହିବାରୁ ପଡୋଶୀ ସନ୍ଦେହ କରି ପୁଲିସକୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ପୁଲିସ ଆସି ଘରର କବାଟ ଖୋଲିବା ପରେ ୫ଜଣକ ମୃତଦେହ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିଥିଲା। ମୃତକମାନେ ହେଲେ, ହୀରାଲାଲ ଶର୍ମା(୪୬), ନୀତୁ(୨୬), ନିକ୍କି(୨୪) ନୀରୁ(୨୩) ଏବଂ ନିଧି(୨୦)। ୪ଜଣକ ମଧ୍ୟରୁ ୨ଜଣ ଝିଅ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଲେ ବୋଲି କହିଛି ପୁଲିସ।

